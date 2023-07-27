Сборная Кыргызстана по футболу сыграет с Малайзией в рамках отборочного этапа на Чемпионат мира-2026. Матч пройдет 16 ноября 2023 года.

Фото из Твиттера Asian Cup-2023

В Куала-Лумпуре состоялась жеребьевка среди 46 стран Азии для участия в первом и втором этапах отбора для квалификации на ЧМ-2026. Кыргызстан попал в группу D наряду с Оманом, Малайзией, а также с победителем пары Китайский Тайбэй — Восточный Тимор. В следующий этап отбора пройдут две лучшие команды.

Квалификация первых 20 стран начнется в октябре 2023 года. 10 победителей выйдут во второй раунд, который стартует в середине ноября 2023 года. В следующем году будет проведена еще одна жеребьевка оставшихся трех этапов отбора.

График игр Национальной сборной в рамках квалификации:

  • 16 ноября 2023 года,
    Малайзия  Кыргызстан;
  • 21 ноября 2023 года,
    Кыргызстан  Оман;
  • 21 марта 2024 года,
    Тайбэй — Восточный Тимор  Кыргызстан;
  • 26 марта 2024 года,
    Кыргызстан  Тайбэй — Восточный Тимор;
  • 6 июня 2024 года,
    Кыргызстан — Малайзия;
  • 11 июня 2024 года,
    Оман  Кыргызстан.

Впервые Азия получит восемь прямых путевок на чемпионат мира по футболу, а еще одна страна примет участие в турнире плей-офф ФИФА, что позволит АФК принять участие в расширенном финальном турнире на 48 стран.

23-й Чемпионат мира по футболу совместно проведут Канада, Мексика и США.

Авторка: Акылай Курманова

 

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