Сборная Кыргызстана по футболу сыграет с Малайзией в рамках отборочного этапа на Чемпионат мира-2026. Матч пройдет 16 ноября 2023 года.
В Куала-Лумпуре состоялась жеребьевка среди 46 стран Азии для участия в первом и втором этапах отбора для квалификации на ЧМ-2026. Кыргызстан попал в группу D наряду с Оманом, Малайзией, а также с победителем пары Китайский Тайбэй — Восточный Тимор. В следующий этап отбора пройдут две лучшие команды.
Квалификация первых 20 стран начнется в октябре 2023 года. 10 победителей выйдут во второй раунд, который стартует в середине ноября 2023 года. В следующем году будет проведена еще одна жеребьевка оставшихся трех этапов отбора.
График игр Национальной сборной в рамках квалификации:
- 16 ноября 2023 года,
Малайзия — Кыргызстан;
- 21 ноября 2023 года,
Кыргызстан — Оман;
- 21 марта 2024 года,
Тайбэй — Восточный Тимор — Кыргызстан;
- 26 марта 2024 года,
Кыргызстан — Тайбэй — Восточный Тимор;
- 6 июня 2024 года,
Кыргызстан — Малайзия;
- 11 июня 2024 года,
Оман — Кыргызстан.
Впервые Азия получит восемь прямых путевок на чемпионат мира по футболу, а еще одна страна примет участие в турнире плей-офф ФИФА, что позволит АФК принять участие в расширенном финальном турнире на 48 стран.
23-й Чемпионат мира по футболу совместно проведут Канада, Мексика и США.
Авторка: Акылай Курманова