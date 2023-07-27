Бишкекский городской суд оставил в силе решение Административного суда об отмене результатов выборов в парламент по Кок-Жарскому одномандатному округу №4. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.

Такое решение горсуд принял 26 июля. Стороны могут обжаловать решение в Верховном суде.



Депутатом Кок-Жарскому одномандатному округу избирался Омурбек Бакиров, опередив своего ближайшего преследователя Равшана Рысбаева на 2%. Однако после выборов уполномоченный представитель Рысбаева подал заявление в суд на пересмотрение законности итогов выборов.

В начале июня этого года стало известно, что административный суд Бишкека удовлетворил ходатайство представителя Рысбаева. Суд признал незаконным решение Центризбиркома о признании выборов депутата парламента по Кок-Жарскому округу состоявшимися. Также незаконным было признано постановление ЦИК о признании Омурбека Бакирова избранным депутатом Жогорку Кенеша по Кок-Жарскому округу.

В конце прошлого года Омурбек Бакиров заявил, что его незаконно пытаются лишить депутатского мандата через суд. Он назвал это «давлением на парламент» и отметил, что по закону спорные вопросы во время выборов должны рассматриваться в течение трех дней, а не спустя более года.

Споры насчет мандата Бакирова начались после его словесной перепалки с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым на заседании парламента, на котором принимали соглашение о делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской границы, в том числе передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

Во время интервью информагентству 24.kg Бакиров предположил о связи с попытками лишить его мандата с тем, что он голосовал против передачи Кемпир-Абада Узбекистану.