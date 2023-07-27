Водителя моторной лодки, подозреваемого в смерти двух отдыхающих на Иссык-Куле, выпустили из-под стражи. 16-летнего парня передали на поруки его законному представителю на два месяца, пока идёт следствие. Об этом сообщила пресс-служба Иссык-Кульского районного суда.

По её данным, судья принял во внимание то, что обвиняемый является несовершеннолетним с постоянным местом проживания. Также учли факт того, что преступление было совершено по неосторожности. Судья отклонил ходатайство Иссык-Кульской милиции о заключении его под стражу.

25 июля стало известно о смерти двух отдыхающих на Иссык-Куле. По данным УВД Иссык-Кульской области, 23 июля надувной баллон «таблетка», привязанная к моторной лодке, столкнулась с теплоходом. В результате трое пассажиров «таблетки» получили травмы и в тяжелом состоянии были доставлены в районную больницу. Двое из госпитализированных умерли, а третья пострадавшая находится в отделении хирургии с сотрясением мозга, ее состояние стабильное.

По данным Минздрава, погибшими являются парень и девушка, 2000 и 2004 годов рождения.

По факту смерти отдыхающих, милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Водителя лодки задержали и водворили в ИВС.

На фоне случившегося президент Садыр Жаров дал поручение МВД и своему полпреду в Иссык-Кульской области усилить профилактические меры по обеспечению безопасности отдыхающих и туристов.