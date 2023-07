Кабинет министров подписал инвестиционное соглашение на почти $3 млрд с несколькими компаниями из Китая на строительство Казарманского каскада ГЭС в Нарынской области. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе Кабмина.



Соглашение подписали на пятом Международном экономическом форуме «Иссык-Куль 2023» с компаниями PowerChina Northwest Engineering Corporation Ltd, Green Gold Energy (GGE) и China Railway 20th Bureau Group Co Ltd.

Сообщается, что Казарманский каскад ГЭС хотят построить на реке Нарын. Власти обещают его запустить к 2030 году.

По данным Кабмина, каскад будет состоять из четырех ГЭС общей мощностью в 1160 МВт:

Ала-Буга мощностью в 600 МВт;

Кара-Булун-1 мощностью в 149 МВт;

Кара-Булун-2 мощностью в 163 МВт;

Тогуз-Торо мощностью в 248 МВт.

Общую стоимость инвестиций предварительно оценивают в $2,4-3 млрд. Точную сумму установят по итогам разработки детального проектирования.

Глава Кабмина Акылбек Жапаров назвал данное инвестиционное соглашение «крупнейшим за всю историю» Кыргызстана. По его словам, под руководством президента сейчас проводятся переговоры по десятку проектов похожего масштаба.

«В ближайшие годы мы не только восполним дефицит производства электроэнергии, а уверенно выйдем на мощности, позволяющие нам зарабатывать сотни миллионов долларов год на экспорте электричества», — добавил Жапаров.

Энергосектор Кыргызстана сейчас находится в глубоком кризисе. Потребление электричества населением растет с каждым годом, а производить больше энергии Кыргызстан пока не может.

Для выхода из энергокризиса власти Кыргызстана импортируют электричество из соседних стран, а также ведут работы по строительству малых ГЭС. По словам президента Садыра Жапарова, к 2026 году должны быть построены ряд мини-ГЭС.



С 1 августа в Кыргызстане вступит в силу режим ЧС в энергетике, который продлится до конца 2026 года. Согласно указу Минэнерго получит более широкие полномочия, в том числе право определения и выделения земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии.

Читать по теме: «Никакой чрезвычайной ситуации нет». Садыр Жапаров рассказал, зачем ввел режим ЧС в энергетике



А вы собирайте кизяк. Миллионы государственных киловатт продают майнерам, связанным с чиновниками