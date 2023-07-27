Председатель Национальной комиссии по государственному языку Каныбек Осмоналиев заявил, что если государственный служащий не знает кыргызский язык, то его уволят. Об этом он сказал на пресс-конференции 27 июня в информагентстве «Кабар».



«[У госслужащего, который не знает государственный язык] было время 3-4 года, чтобы он выучил кыргызский язык. Если этот госслужащий гений, то он изучит язык за полгода. Все сроки давно уже вышли. Его уволят», — отметил он.



Осмоналиев добавил, что сейчас идут спекуляции вокруг роли и статуса русского языка в Кыргызстане. По его словам, «ни в одной стране мира нет такого уважения к русскому языку, как в Кыргызстане».

«Споры возникают вокруг 32 статьи, где идет перечень должностных лиц, которые должны владеть кыргызским языком, в особенности медики и педагоги. Они не государственные служащие, господина Лаврова (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров) так и подставили “очень умные люди”», — заметил он.

В Кыргызстане 17 июля вступила в силу новая редакция закона о госязыке, которая усиливает роль кыргызского языка.



Согласно закону, кыргызским языком обязаны владеть госслужащие, депутаты, педагоги, судьи, прокуроры, адвокаты, медработники и другие категория граждан. Также госязык стал рабочим для органов государственной власти, местного самоуправления и госпредприятий.



Принятия нового закона о госязыке сопровождалось замечания российских чиновников. Официальная представительница российского МИД Мария Захарова заявляла, что закон «в нынешнем виде способен создать определенные сложности для граждан республики, не владеющих кыргызским языком» и выражала надежду на то, что в Кыргызстане будут проводить «сбалансированную языковую политику». Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь назвал «не вполне демократичным» принятие в Кыргызстане закона о госязыке.



Ответил Лаврову лично президент Садыр Жапаров, отметив, что в новом законе «нет нормы о том, что надо дискриминировать русский язык» и за ним сохранен статус официального.

Фото на главной: «Кабар».