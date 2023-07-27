Минобразования поручило Управлению образования мэрии столицы открыть кыргызские классы в 16 школах с русским языком обучения. Об этом 27 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

В Бишкеке всего функционирует 103 государственной школы. Из них в 14 школах полностью обучают на кыргызском языке, а в 16 школах — только на русском языке. В остальных 73 учреждениях обучение ведется на обоих языках.

Согласно приказу, в следующих школах вскоре откроют классы с кыргызским языком обучения:

в Ленинском районе — школа №25, школа-гимназия №13;

в Октябрьском районе — школа №1, школа-гимназия №20, №26 и №37, а также школа-лицей №17;

в Первомайском районе — школа №27 и №41, школа-гимназия №24, №29 и №48, и школа-лицей №61;

в Свердловском районе — школа-гимназия №12, №23 и №33.

Недавно президент Садыр Жапаров подписал новый закон о госязыке, который усиливает роль кыргызского языка.

В законе конкретизированы сферы применения государственного языка. Так, кыргызский язык становится рабочим для органов государственной власти, местного самоуправления и госпредприятий. Кроме этого, применение госязыка обязательно в географических названиях, в сфере образования и науки, а также при заключении международных договоров.

Также одно из основных изменений — обязательность владения госязыком госслужащими, депутатами, педагогами, судьями, прокурорами, адвокатами, медработниками и другим категориям граждан.



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