Группа парламентариев разработала проект Кодекса депутатской этики. Документ вынесен на общественное обсуждение 25 июля.



Разработчики проекта Кодекса: Нурланбек Азыгалиев, Чолпон Султанбекова, Дастан Джумабеков, Замирбек Мамасадыков, Марлен Маматалиев, Айбек Алтынбеков, Гулшаркан Култаева, Эмиль Токтошев, Таалайбек кызы Жылдыз, Эльвира Сурабалдиева и Дастан Бекешев.



Документ состоит из 11 глав, которые регламентируют поведение депутата на заседаниях, при работе с избирателями, СМИ, чиновниками и местными властями и другими собеседниками.



Так, согласно проекту Кодекса, депутат должен воздерживаться от всякой деятельности и поступков, которые могут нанести ущерб его авторитету, а также авторитету Жогорку Кенеша и государству в целом. Парламентарий должен уважать достоинство других депутатов, иных должностных лиц и граждан, а также не высказываться в оскорбительной форме и не наносить ущерб чести и достоинству другого нардепа.

Также от парламентария ожидается, что он «в порядке любезности предупредит другого депутата о том, что в своем выступлении намерен отозваться о нем отрицательно». Депутат, который считает себя оскорбленным коллегой имеет потребовать публичные извинения и сохраняет за собой право обратиться в суд для защиты своей чести, достоинства и деловой репутации.



Нардеп может выступать как на кыргызском, так и на русском языках. Парламентарий должен быть уважительным ко всем на заседании, тактичным, не перебивать выступающих, не использовать ненормативную лексику. На заседания парламента нардеп должен приходить в одежде делового стиля, а во время самих заседаний Жогорку Кенеша поставить на беззвучный режим мобильный телефон.

Депутатов в конце каждого месяца предлагают обязать предоставлять отчет о своем отсутствии на заседаниях. Парламентариев, пропустивших более 10 заседаний без уважительной причины, предлагается лишать части зарплаты в соответствии с законодательством.

В стенах парламента запрещены все домогательства, в том числе сексуальные. Также запрещена любая форма дискриминации, ущемление прав и свобод по мотивам происхождения, пола, расы, национальности, языка, вероисповедания и религиозных убеждений.

Жалобы от сотрудников Аппарата Жогорку Кенеша на нарушение их прав, дискриминацию или притеснения, в том числе любые обвинения в сексуальных, моральных домогательствах или иных видах неподобающего поведения со стороны депутатов должны расследоваться со всей серьезностью.

Также проект Кодекса предлагает запретить лоббирование депутатом какого-либо вопроса за материальное вознаграждение. Если на обсуждение выносится вопрос, в котором депутат был или может быть в дальнейшем лично заинтересован, он обязан заявить об этом до начала обсуждения.



Кроме того, депутат не вправе получать от третьих лиц вознаграждения в виде подарков, денег и услуг за осуществление действий или бездействия, связанных с исполнением должностных полномочий.



Жогорку Кенеш является законодательным органом государства. Он состоит из 90 депутатов. Нардепов избирают сроком на 5 лет.

