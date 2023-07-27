В сентябре 2023 года китайские врачи планируют провести 600 бесплатных операций на катаракту кыргызстанцам в рамках проекта «Экспресс здоровье». Об этом 26 июля сообщила посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь на встрече с главой Минздрава Гулнара Баатырова.

Этот проект реализуется Центром международного взаимодействия и сотрудничества при Госкомитете по делам здравоохранения КНР.

По словам посла Китая, 300 операций планируется провести в Бишкеке, а еще 300 — в Оше. Операции будут проводиться на базе Национального госпиталя и Ошской межобластной объединенной больницы.

Согласно данным, китайская сторона привлечет две группы медицинских специалистов для проведения операций. Также Ошская межобластная объединенная больница безвозмездно получит необходимое медоборудование для создания смотровой комнаты офтальмологического отделения.

В свою очередь глава Минздрава выразила благодарность правительству Китая за вклад в систему здравоохранения Кыргызстана.

В заключение стороны отметили важность дальнейшего сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем в секторе здравоохранения и выразили надежду на успешную реализацию проекта «Экспресс здоровье».

Катаракта глаза — офтальмологическое заболевание, характеризующиеся помутнением естественного хрусталика глаза, которое приводит к ухудшению зрения.

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