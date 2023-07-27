Сотрудники МВД, ГКНБ вместе с казахским КНБ изъяли более 180 тысяч доз психотропных веществ на общую сумму $1,9 млн. Наркотики хотели сбыть в Кыргызстане и приграничных странах. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По её данным, в июне в одном из сёл Чуйской области сотрудники кыргызской и казахской спецслужб задержали двух членов международной наркогруппы 2003 года рождения. В их машине находилось 47 брикетов психотропного вещества «мефедрон» примерным весом в 11,7 кг.

В ходе дальнейшей операции чекисты нашли нарколабораторию, в которой изготавливали «мефедрон».

«В ходе обыска обнаружено психотропное вещество “мефедрон” примерным весом 100 грамм, средства индивидуальной защиты, средства для взвешивания и упаковки, а также химический реактор, нутч, и более 2 тонн прекурсоров используемых для изготовления психотропных веществ», — сообщили в МВД.

Позже в Бишкеке задержали руководителя нарколаборатории, который заявил, что «вел переговоры через мобильные мессенджеры с зарубежными кураторами и финансовую отчетность. По его словам, максимальная производственная мощность нарколаборатории могла достигать до 40 кг «мефедрона» в неделю.

В МВД сообщили, что финансирование нарколаборатории производилось в криптовалюте, которые отправляли из-за рубежа на электронные кошельки.

«При реализации преступного умысла и сбыте психотропного вещества, незаконный доход задержанных и других неизвестных лиц, мог составить более 165 млн сомов ($1,9 млн). Таким образом, предотвращено распространение на территории страны свыше 180 тысяч 200 разовых доз психотропного вещества “мефедрон”, “экстази” и др.», — сообщили в МВД.

Авторка: Салия Хурова.



