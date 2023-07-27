Президент Садыр Жапаров подписал конституционный закон о лишении функции следствия у органов прокуратуры. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно закону, функции следствия останутся у Военной прокуратуры, которая расследует преступления, совершенные военнослужащими.



В пресс-службе президента, отметили, что этот закон принят «во избежание коррупции и конфликта интересов» при проведении предварительного расследования органами прокуратуры, а также для «обеспечения принципа сдержек и противовесов» в правоохранительных структурах.

Перечень статей Уголовного кодекса, которые относились к подследственности органов прокуратуры перераспределят между органами внутренних дел и ГКНБ.



Генпрокуратура получила функции следствия в 2021 году, после принятия новой Конституции, инициированной Садыром Жапаровым.