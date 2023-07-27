Супруге фигуранта Кемпир-Абадского дела Равшана Джеенбекова Салкынай Алимбаевой 7 июля в одной из городских больниц провели операцию. Об этом 26 июля «Азатыкку» сообщила ее сестра Алтынай Алимбаева.

«У нее открылось кровотечение в СИЗО ГКНБ, врача там не было. Салкынай болела и раньше. Мы привезли ее на скорой помощи. Операция была тяжелой и длилась 2,5 часа. Два дня она находилась в реанимации. Она до сих пор в больнице, но состояние среднее», — рассказала она.

Проведение операции Алимбаевой в ГНКБ пока не прокомментировали.

В начале июня адвокат Гуляна Убалиева сообщала, что состояние здоровья ее подзащитной ухудшается и сообщала, что обратилась в ГКНБ с просьбой провести ей обследование. Однако 25 июля районный суд продлил ее арест на два месяца.

Салкынай Алимбаева была задержана ГКНБ 25 мая и ее водворили в СИЗО ГКНБ. Ей предъявили обвинение по статье «Коррупция».

Адвокат Разак Ашимбаев говорил, что Алимбаеву подозревают в «причастности к продаже муниципального земельного участка». Однако официальной информации по делу Алимбаевой спецслужбы пока не предоставили.

Политик Равшан Джеенбеков обращался к президенту Садыру Жапарову и призывал его прекратить преследование его близких. Позже свекровь Джеенбекова также обращалась к Жапарову с просьбой освободить ее дочь и зятя.

Джеенбеков — оппозиционный политик и один из фигурантов Кемпир-Абадского дела. Сейчас он содержится под стражей в СИЗО-1 Бишкека. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. Также в отношении него было возбуждено дело по «Кой-Ташским событиям».

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Авторка: Айдана Айбек кызы.