Кыргызстан все меньше похож на «островок демократии» и, кажется, вступает в клуб авторитарных стран. Но власти продолжают заявлять, что ситуация у нас лучше, чем в других государствах.

Журналисты «Клоопа» разобрались, что происходит со свободами в некоторых странах бывшего СССР, близких Кыргызстану по опыту обретения независимости. Вердикт не слишком утешительный — кыргызстанцы не одиноки в потере свобод. Посмотрите сами — что вам ближе, ситуация со свободами в Туркменистане, Казахстане или в Молдове?