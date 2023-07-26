В МВД сообщили, что инспекторов Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) оснастят нательными камерами (боди-камеры). Как отмечают в ведомстве, таким образом будет усилена ответственность за патрулированием.

Как рассказали в МВД, эти камеры будут устанавливаться на груди или под погонами инспекторов, а все перемещения во время несения службы будут записываться онлайн в видео- и аудио формате и контролироваться руководством МВД.

«Необходимостью обеспечения сотрудников персональными камерами, является наблюдение за служебной дисциплиной, взаимоотношения сотрудников с водителями во время несение службы, поддержание правопорядка, предотвращение элементов коррупции, фиксация необходимых доказательств и фактов во время конфликтных ситуаций, обеспечение надзора и контроля на месте несения службы», — говорят в министерстве.



В ведомстве добавили, что эти камеры также будут фиксировать водителей и их лица за дачу взятки инспекторам и при помощи онлайн-мониторинга будут приниматься соответствующие меры.



Как сообщили в МВД, эти боди-камеры уже передали сотрудникам ГУОБДД в Иссык-Кульской и Чуйской областях. В дальнейшем ими будут обеспечены сотрудники всех подразделений патрульной милиции.

В апреле глава ГУОБДД Октябрь Урмамбетов анонсировал чистку личного состава от недобросовестных и коррумпированных сотрудников. Тогда сообщалось, что пять инспекторов Московского и Сокулукского районов Чуйской области уволены за коррупционные проявления.



Патрульных милиционеров хотят обязать носить боди-камеры еще с 2016 года, когда объединили Патрульную службу и ГАИ.

