Президент Садыр Жапаров в интервью госинформагенству «Кабар» прокомментировал высказывание главы МИД России Сергея Лаврова. Российский чиновник назвал «не вполне демократичным» принятие в Кыргызстане закона о госязыке.



Глава государства отметил, что Лавров «видимо, не читал закон».



«В этом законе нет нормы о том, что надо дискриминировать русский язык. Наоборот, указано, что русский язык будет использоваться в качестве официального. Это указано и в Конституции. Эти нормы остаются», — напомнил президент.

Также он отметил, что новый закон не касается учителей и врачей, как говорил Лавров.

«Нам русский язык нужен так же, как и кыргызский. Потому что сотрудничать со странами СНГ без русского языка не получится. Мы говорим по-русски даже когда едем в Китай, арабские страны и те же государства Европы. В данном случае мы хотим в полной мере освоить и свой язык. Посмотрите, как выступают государственные чиновники, депутаты: половина на русском, половина на кыргызском. Никто из нас в полной мере не владеет ни русским, ни кыргызским языком», — сказал Жапаров, призвав одинаково осваивать и кыргызский, и русский, а при необходимости учить также английский, французский, китайский и другие языки.

19 июля глава МИД России сказал, что «сейчас идут непростые процессы, в том числе и на пространстве СНГ». По его словам, Москва «предупреждала кыргызских друзей» о том, что закон о госязыке «не вполне демократичный».

«Будем продолжать работать. Несколько раз предупреждали, но возобладала другая линия. Хотя в Конституции Кыргызстана русский язык остается языком национального общения», — сказал он.

До этого относительно закона о госязыке высказывалась официальная представительница российского МИД Мария Захарова заявила, что закон «в нынешнем виде способен создать определенные сложности для граждан республики, не владеющих кыргызским языком». Она заявила, что Москва надеется на то, что в Кыргызстане будут проводить сбалансированную языковую политику.

Закон о госязыке

17 июля президент Садыр Жапаров подписал закон о госязыке, который сделал обязательным кыргызский язык в работе всех министерств и ведомств, органов местного самоуправления и организаций независимо от их формы собственности.

Также применение госязыка обязательно в географических названиях, в сфере образования и науки, а также при заключении международных договоров.

Одно из основных изменений — обязательность владения госязыком госслужащими, депутатами, педагогами, судьями, прокурорами, адвокатами, медработниками и другим категориям граждан.

Кроме того, согласно новому закону телерадиокомпании, в том числе частные, должны вести не менее 60% своих программ и передач на государственном языке.

При этом русский язык в Кыргызстане сохранил статус официального.