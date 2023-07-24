МВД Казахстана объявило в розыск экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова. Его подозревают в избиении кыргызстанца.
Как сообщается на Портале органов правовой статистики и специальных учетов, казахстанские правоохранители разыскивают Шуменова второй день.
До этого в соцсетях распространилось видео, на котором Шуменов бьет посетителя, у которого на руках был маленький ребенок на детской площадке в Казахстанском торговом центре MEGA Silk Way. Позже стало известно, что инцидент произошел 18 июня.
На видео видно как боксер подходит к мужчине с ребенком, говорит ему что-то и тянет его за шею. После этого он наносит несколько ударов.
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Полиция прибывшая на место инцидента не стала возбуждать уголовное дело.
Позже стало известно, что пострадавший с ребенком — гражданин Кыргызстана. Посольство Кыргызстана в Казахстане 13 июля пригласило его на встречу и оказало «необходимую консульско-правовую помощь».
Сам пострадавший нанял адвоката и обратился в правоохранительные органы. МВД возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту случившегося, а также начало расследование в отношении территориального сотрудника полиции, который не стал возбуждать уголовное дело.
На инцидент отреагировала и детский омбудсмен Казахстана Динара Закиева. Она обратилась в МВД с просьбой учесть факт, что своими действиями Шуменов подверг опасности жизнь и здоровье ребенка, находившегося на руках у потерпевшего.
Сам Шуменов настаивает, что занимался самообороной. По его словам,
перед началом драки увидел у кыргызстанца в руке нож и попытался защититься.
«Мне сразу крикнули, что в его руках нож, и я увернулся, хотя на видео кажется, что он попал по мне. Мне показалось странным, что он использует маленького ребенка как щит. Я попытался схватить этого мужчину сзади, чтобы он отпустил ребенка. Но он не отпускал, а защищался им», — заявил он.
Бейбут Шуменов — 39-летний боксер-профессионал с множеством наград. В 2016 году Шуменов стал первым казахстанским чемпионом сразу в двух весовых категориях: полутяжелой (WBA super) и первой тяжелой (WBA regular).