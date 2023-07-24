Президент Садыр Жапаров подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Кыргызстана. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что указ принят «в целях принятия экстренных мер по выводу страны из энергетического кризиса, связанного с климатическими вызовами, низким уровнем притока воды в бассейне реки Нарын, нехваткой генерирующих мощностей в условиях стремительно опережающего роста энергопотребления».

Режим ЧС в энергетике введут с 1 августа до 31 декабря 2026 года.

В связи с этим президент поручил Кабмину в недельный срок предоставить Минэнерго право определения и выделения земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии, с последующей их передачей Фонду зеленой энергетики.

Также министру энергетики на период действия режима ЧС дается право осуществлять общую координацию деятельности заместителей министров сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии, курирующих вопросы земельного и водного фонда, недропользования, директоров Института водных проблем и гидроэнергетики НАН, госучреждения «Кадастр», госпредприятия «Кыргызгеология», глав местных государственных администраций в части реализации проектов в сфере энергетики на территории Кыргызстана. Если эти заместители ведомств не будут исполнять поручения министра энергетики, то он может вносить предложения об их освобождении от занимаемой должности.

Также президент поручил Кабмину провести инвентаризацию земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии. Кроме того, с 1 сентября этого года Кабмин должен в установленном порядке инициировать прекращение прав пользования земельными участками, предназначенных под строительство объектов в сфере энергетики, которые используются не по целевому назначению или по которым не начаты работы по разработке технико-экономического обоснования, проектированию и строительству энергетических объектов.

Госпредприятиям, акционерным обществам с госдолей и их дочерним компаниям в энергетической отрасли дается разрешение закупать товары, работы и услуги методом из одного источника, чтобы реализовывать мероприятия, связанные с введением режима ЧС.



Персональную ответственность за надлежащее исполнение указа президента будет нести министр энергетики Таалайбека Ибраева.

Дефицит электроэнергии

Ранее Ибраев предложил ввести режим ЧС в сфере энергетики из-за дефицита электроэнергии, который, по его словам, с каждым годом будет увеличиваться.



Ещё в ноябре 2021 года президент Садыр Жапаров заявил, что энергосектор в Кыргызстане находится в глубоком кризисе. Потребление электричества населением растет с каждым годом, а производить больше энергии Кыргызстан пока не может.

Поэтому в стране наблюдается дефицит электричества, который пытаются закрывать импортом из соседних стран и локальными отключениями.



Однако в этом году ситуация с дефицитом может усугубиться, так как Токтогульское водохранилище — главный источник электроэнергии для страны, не наполняется.

Уже в начале июля замглавы Кабмина Бакыт Торобаев поручал соответствующим ведомствам «строго контролировать лимиты на потребление электричества» из-за низкого притока воды в водохранилище. По прогнозам, в октябре 2023 года объем воды в водохранилище составит около 12,4 млрд кубометров, что на 2 млрд меньше планируемого.

Читать по теме: Минэнерго подписало контракт с фирмой, связанной с Бакиевыми, и разрешило подключиться к сетям Камбар-Ата-2