В пресс-центре ГКНБ 25 июля сообщили о задержании бывшей главы Минприроды Динары Кутмановой по уголовному делу о коррупции в ведомстве.



В спецслужбе назвали её «ключевым идейным вдохновителем и основным организатором коррупционных фактов» в ранее возглавляемом ею ведомстве.



Следствие утверждает, что Кутманова, «обладая всей полнотой полномочий, предоставленных ей в рамках занимаемой должности министра природных ресурсов, несмотря на оказанное ей доверие высшими органами власти, в угоду своим личным амбициям и в корыстных интересах, организовала разветвленную коррупционную сеть по незаконному выводу выделенных государственных денег».



В ГКНБ отметили, что в свою «противоправную коррупционную деятельность» Кутманова вовлекла не только подчиненных, но и своих родственников (сына и сестру), включая близкое окружение (домработника, друга сына и других) «для имитации подачи заявок на финансирование фиктивных проектов в сфере защиты природы и экологии».



«Всего в рамках данного уголовного дела в качестве обвиняемых привлечено 9 лиц. Сын Кутмановой в настоящее время находится в международном розыске и принимаются меры о его депортации из Турции. Динара Кутманова задержана и водворена в СИЗО ГКНБ», — сообщили в Госкомитете.

Спецслужба продолжает следственно-оперативные мероприятия по установлению других аналогичных фактов.

22 июля в ГКНБ сообщили о задержании нескольких родственников экс-главы Минприроды, её коллег и домработника.

Как рассказали в спецслужбе, ими расследуется уголовное дела по фактам коррупции в Минприроды и «Фонде развития природы». По их данным, в ходе следствия выявлены факты нецелевого использования выделяемых Фонду средств, незаконное составление договоров, а также установлены факты вымогательства денег со стороны семьи Кутмановой.

Сама Кутманова после этого заявила о похищении своего сына Кемельбека Кутманова в Турции. По ее словам, она обратилась в МВД и ГКНБ республики, чтобы выяснили, кто похитил ее сына и кто за этим стоит, но так и не смогла получить ответы.



Однако в МВД опровергли сообщение о похищении и сообщили, что Кемельбека Кутманова 11 июля задержали в Турции и сейчас решается вопрос о его депортации в Кыргызстана и привлечению к уголовной ответственности

Про Кемелбека Кутманова известно, что был одним из истцов, которые в мае 2021 года обратились в суд требуя признать незаконным складирование отходов «Кумтор Голд Компани» на ледниках Давыдова и Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор.



Этот иск был одной из причин последующей национализации «Кумтора».

Читать по теме: Если будут виновны, то заплатят — президент о коррупции в Минприроды и задержании сына Кутмановой