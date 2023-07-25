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В Погранслужбе ГКНБ Кыргызстана сообщили, что по состоянию на утро 25 июля обстановка на кыргызско-таджикской границе характеризуется как стабильная. Накануне там произошла стычка между жителями двух стран.

Как рассказали в ведомстве, 24 июля «в целях недопущения эскалации инцидента между гражданами Кыргызстана и Таджикистана, произошедшего в местности Дача Баткенской области, были проведены несколько встреч пограничных представителей, руководителей силовых структур и глав органов местного самоуправления сторон».

По итогам встречи решили убрать блокпосты, выставленные правоохранительными органами двух стран, принять меры по недопущению в приграничных районах конфликтных ситуаций, которые могут перерасти в пограничный инцидент и осуществлять совместное патрулирование подразделениями территориальных правоохранительных органов по маршруту Ак-Сай — Ходжаи-Аало — Төрт-Көчө.

«Кроме того, вчера было восстановлено движение автомашин по автодорогам, на которых ранее были выставлены блокпосты, проведена разъяснительная работа с населением приграничных территорий двух государств. […] Таджикская сторона выразила готовность восстановить ущерб, нанесенный автомашине сотрудника МВД КР», — сообщили в Погранслужбе.

В ведомстве добавили, что в 9:00 25 июля в пункте пропуска «Кызыл-Бель-автодорожный» началась встреча с участием руководителей силовых структур Баткенской области и Согдийской области.

24 июля между жителями двух стран вблизи кыргызско-таджикской границы произошел конфликт. Однако версии Погранслужбы Кыргызстана и Погранвойск ГКНБ Таджикистана разнятся.

Версия Кыргызстана

Как рассказали в Погранслужбе, кыргызстанцы — жители села Ак-Сай Д.Ж. и Д.А. — ехали в автомобиле по дороге Ак-Сай — Кок-Таш. И по этой же трассе двигалась колонна из 8 машин, принадлежащих гражданам Таджикистана и направлявшихся из таджикского анклава Ворух в село Ходжаи-Аало.

В ведомстве говорят, что граждане Таджикистана «на своих машинах пытались подсечь автомашину граждан Кыргызстана» и вследствие чего в местности Дача между ними произошла драка.

Чтобы не допустить эскалацию конфликта на место прибыл сотрудник территориального подразделения МВД Кыргызстана.

Однако, как сообщили в Погранслужбе, когда он подъезжал к месту инцидента, граждане Таджикистана «напали на него». Ему удалось выехать оттуда, но «граждане Таджикистана пытались избить его, а также разбили зеркало заднего вида его автомобиля».



В свою очередь глава пресс-службы администрации президента сообщил, что инцидент произошел около 18:30 часов. По его словам, пьяный житель села Ак-Сай остановил проезжающий свадебный кортеж граждан Таджикистана и камнем разбил стекло авто. Таджикистанцы, по его словам, избили троих граждан Кыргызстана.



Версия Таджикистана

По данным Погранвойск Таджикистана, инцидент произошел 24 июля в 17:30, когда свадебный кортеж из 8 машин двигался в сторону таджикистанского города Исфара.



«У въезда в кыргызское село Ак-Сай колонну автомашин забросал камнями гражданин Кыргызстана, житель кыргызского села Ак-Сай, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем марки “Mercedes-Benz”. Под предлогом того, что одна из свадебных машин якобы создала препятствие для движения его автомашины, перекрыл автомобильную трассу. Выйдя из машины, мужчина забросал камнями машины таджикских граждан. В результате различные части 3-х автомобилей были повреждены, 4 гражданина Таджикистана получили лёгкие физические травмы», — говорится в сообщении ведомства.



Отмечается, что после прибытия на место конфликта работников местных органов государственной власти и правоохранительных органов Таджикистана и Кыргызстана состоялись переговоры, конфликт был исчерпан.

«Ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана стабильная. Совместная двусторонняя комиссия устанавливает причины и факторы конфликта между гражданами двух государств», — добавили в Погранвойсках Таджикистана.

Из-за неопределенной линии границ между Кыргызстаном и Таджикистаном происходят частые конфликты в приграничных поселениях Баткенской и Ошской областей.



Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Боестолкновения велись по всему периметру госграницы. В результате конфликта погибли 63 кыргызстанца, еще 206 человек получили ранения.

Власти Таджикистана отмечали, что в том конфликте погибли 41 человек, а пострадали более 20 человек. Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода»), со ссылкой на источники, писало о гибели 83 человек.

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