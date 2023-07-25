Президент Садыр Жапаров 24 июля подписал конституционный закон «О Народном Курултае». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что теперь Народный Курултай имеет правовой статус. В новом законе указаны принцип деятельности курултая и порядок его проведения, а также определены количество, система выбора и основы работы делегатов.

Институт Народного Курултая прописан в Конституции, которая вступила в силу 5 мая 2021 года, как общественно-представительное собрание.



Согласно закону, Народный Курултай будет состоять из 700 делегатов, которых будут избирать на период проведения общего заседания курултая.

Первый Народный Курултай прошел в ноябре 2022 года. Курултай созвал президент Садыр Жапаров своим указом, несмотря на то что законопроект «О Народном Курултае», инициированный им же, парламентский комитет до этого отклонил.

Юристы называли созыв Курултая президентом незаконным и отмечали, что без конституционного закона глава государства превысил свои полномочия. В администрации президента говорили, что все законно.



В конце декабря депутат Адахан Мадумаров от имени парламентской фракции «Бутун Кыргызстан» обратился в Конституционный суд. Он считает, что курултай, прошедший в ноябре, был незаконным, и никто не вправе созывать его своим указом. Представление фракции должны рассмотреть до 14 августа.