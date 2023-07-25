Порномагнату, вебкам-бизнесмену Даниелю Ажиеву, продлили арест в СИЗО ГКНБ до 29 сентября. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Ажиев был задержан в начале июня при попытке вылета в ОАЭ из Узбекистана. Оператор, который работал в одной из вебкам-студий заявлял, что подвергся психологическому насилию и вымогательству со стороны администрации, что и послужило основанием для обыска трех студий. ГКНБ обнаружил 80 компьютеров, с помощью которых 300 операторов, работающих по сменам, производили работы по организации интимных услуг.

«Члены группы организовали привлечение на работу в этой сфере девушек, так называемых моделей, на территории иностранных государств, которые и оказывали услуги интимного характера на платформах, созданных Д.А. [Даниэль Ажиев], получая при этом колоссальную прибыль», — сообщали в ГКНБ.

По версии следствия, операторы студий работали в три смены, общая численность работников по предварительным данным, достигает примерно 300 человек в возрасте от 18 до 25 лет.

В ГКНБ добавили, что этому делу задержали трех членов группы и суд заключил их под стражу. Однако 31 мая Ажиев, чтобы избежать наказания, покинул Кыргызстан и его объявили в розыск. Задержали Ажиева уже в Узбекистане при попытке улететь в ОАЭ.

Ажиев уже несколько раз подвергался задержанию по статьям «Изготовление или сбыт порнографических предметов» в организации вебкам-студий в 2018 году и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды посредством сети интернет» за оскорбления кыргызстанцев в интернете в 2020.

В 2018 ему удалось выйти на свободу, оплатив штраф в 30 тысяч сомов. А в 2020 году Ажиева признали невменяемым, и отправили из СИЗО-1 в Республиканскую психиатрическую больницу «Кызыл-Жар» в Джалал-Абадской области.

В 2022 году суд отпустил Даниэля Ажиева на 6 месяцев на амбулаторную диспансеризацию по месту жительства.

Авторка: Салия Хурова.

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