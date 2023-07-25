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В Чолпон-Ате погибли двое отдыхающих при столкновении с теплоходом. Об этом «Клоопу» сообщили в УВД Иссык-Кульской области.



Ранее в Минздраве со ссылкой на руководство Центра общеврачебной практики Иссык-Кульского района сообщали, что девушка и парень скончались в больнице от полученных травм в результате наезда гидроцикла.

Однако, по данным милиции, 23 июля в одном из пансионатов мужчина, управляя моторной лодкой с баллонном («таблеткой») врезался в теплоход. В результате, трое человек получили телесные повреждения и их в тяжелом состоянии доставили в больницу. СМИ пишут, что пострадавшие 2000-2004 годов рождения.

«Двое скончались — они получили травмы, несовместимые с жизнью. Пострадавшая девушка в отделении хирургии, ее состояние стабильное. У нее сотрясение мозга, сейчас получает лечение», — сообщили в Минздраве со ссылкой на Центр общеврачебной практики Иссык-Кульского района.

В УВД Иссык-Кульской области «Клоопу» сообщили, что водителя моторной лодки задержали. Как отметили в ведомстве, на предварительном допросе он полностью признал вину.



Сейчас назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы и начато досудебное производство.

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