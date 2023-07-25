С 21 июля как минимум семь банков в Кыргызстане приостановили работу с российской системой денежных переводов «Юнистрим», которая попала под санкции Минфина США. Об этом банки объявили на своих официальных сайтах.



В банке «Компаньон» заявили, что «в связи с санкционными ограничениями, недоступны входящие и исходящие переводы в долларах в рамках системы “Юнистрим”».

В «Халык банке» сообщили, что «Юнистрим» временно недоступен из-за внутренних технических работ.

В «РСК банке» не стали объяснять причину приостановки работы с российской платежной системой, но уведомили о временном ограничении переводов в долларах США по «Юнистрим». Идентичное решение принял и «Банк Азии».

В Finca банк сообщили о приостановлении выдачи и отправки денег в долларах США и евро через «Юнистрим», и отметили, что на рубли ограничение не распространяется.

«Капитал банк» же приостановил все выплаты и отправки по этой российской платежной системе.

25 июля KICB банк объявил о временном ограничении работы системы денежных переводов «Юнистрим».

В свою очередь, «Юнистрим» после введения в отношении нее санкции заявил о намерении продолжать работу с партнерами во всем мире и принятии соответствующих мер «для смягчения возможных негативных последствий».



«Банком разработано инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. Данное решение будет реализовано в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении банка от 20 июля.

Ранее Минфин США (OFAC) сообщил о введении санкций против 95 юридических лиц. Среди них оказался и российский банк «Юнистрим», а также четыре кыргызстанских компании, занимавшиеся реэкспортом санкционных товаров в Россию

Издание «Новая Газета Европа» рассказала, что некоторые банки в соседних Казахстане, Узбекистане и Таджикистане, а также в Армении и Грузии тоже приостановили работу с «Юнистрим».

«Юнистрим» является одной из крупнейших в России систем денежных переводов, которая стала самостоятельным банком в 2006 году. Банк обслуживает клиентов в 150 000 пунктах в 63 странах мира.

По данным на официальном сайте, в 2020 году пользователи сделали свыше 6,7 млн денежных переводов на общую сумму 137 миллиардов рублей в Армению, Узбекистан, Молдову, Таджикистан, Кыргызстан, Филиппины и многие другие страны мира. В последние три года более 10 миллионов клиентов перевели деньги своим семьям с помощью «Юнистрим».

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года США и страны Евросоюза ввели санкции против России и ужесточили экспорт технологий, которые могут использоваться для военных целей. Однако Россия продолжает получать западные технологии через Кыргызстан, Казахстан и другие страны, которых ограничения не коснулись.



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