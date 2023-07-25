В Кыргызстане выпустили первые книги про аутизм на кыргызском языке. Презентация двух книг, затрагивающих тему расстройства аутистического спектра, прошла в Бишкеке 24 июля.

Авторкой книги для детей «Өзгөчө бөбөгүм» (Особенный братик) на кыргызском и английском языках стала Зейнеп Ибраим кызы — сестра мальчика с аутизмом Урмата. Авторкой второй книги для более взрослой аудитории «Аутизм менен жашоо» (Жизнь с аутизмом) является мама Урмата, журналистка и писательница Бактыгуль Чыныбаева. Иллюстрации к двум работам подготовила сама Зейнеп.

На презентации присутствовали мамы особенных детей, семья и близкие авторок, а также вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева, депутаты Жогорку Кенеша Винера Раимбачаева и Дастан Бекешев.

Мозгачева отметила, что «Өзгөчө бөбөгүм» и «Аутизм менен жашоо» — первые в истории Кыргызстана книги об аутизме на кыргызском языке.

«Особенностью данного мероприятия является то, что впервые в истории кыргызского издательства работы об аутизме публикуются на кыргызском языке. В Кыргызстане вся литература по аутизму и воспитанию особых детей издается только на русском языке, даже специальные школы и центры преподают только на русском языке. Специалистов по кыргызскому языку нет», — рассказал у себя на странице в Instagram Ибраим Нуракун уулу — папа Урмата.

Зейнеп Ибраим кызы в интервью изданию «Азаттык» сообщила, что написала книгу для детей Кыргызстана с целью дальнейшего развития инклюзивности в стране.

По данным Нацстаткома, на 1 января 2021 года, в Кыргызстане насчитывалось более 34 тысяч детей с инвалидностью. В 2019 году Кыргызстан ратифицировал Конвенцию о правах людей с инвалидностью и Конвенцию о правах ребенка, согласно которым все дети Кыргызстана должны получать равноправный доступ к образованию несмотря на инвалидность, какой-либо дефект или болезнь.

На данный момент в Кыргызстане работают 14 специализированных дошкольных образовательных и 18 специализированных общеобразовательных организаций. Но не смотря на это, по исследованию Human Rights Watch дети с инвалидностью сталкиваются с дискриминацией и буллингом в данных учреждениях. В стране огромная нехватка специалистов по работе с детьми с особенностями развития. У многих родителей появляются проблемы с зачислением своего ребенка в детский сад, а после в школу, так как образовательные учреждения не хотят брать детей с инвалидностью.

«Чтобы Кыргызстан успешно закрыл интернатные учреждения для детей с инвалидностью, необходимо начать устранение препятствий, мешающих им посещать школы в их сообществах. Правительство должно обеспечить всем, чтобы дети с ограниченными возможностями учились вместе со своими сверстниками, и предоставить им инструменты, необходимые для достижения успеха», — заявила Лаура Миллис, авторка исследования Human Rights Watch.

Авторка: Салия Хурова



