В Бишкеке сегодня, 25 июля, мужчина в маршрутке №175 напал на девушку. Об этом «Клоопу» сообщила подруга пострадавшей, директорка IDEA Центральная Азия Айзат Русланова.

По её словам, инцидент произошёл в 10 утра, когда мужчина сначала избил девушку кулаками, а затем стал душить.

«Бегимай [пострадавшая] ехала на работу в маршрутке. Рядом с ней вплотную стоял мужчина. Он стоял очень близко и пялился на нее. Бегимай у него спросила: “зачем вы смотрите?” на что он ответил: “э, былжырабачы” (не неси чушь). Бегимай ответила: “вы кто такой, чтобы так отвечать?” В ответ он несколько раз ударил кулаком и начал душить. Бегимай пыталась убрать его руки с шеи, чуть не упала, но схватилась за перила», — рассказала Русланова.

По её словам, никто из пассажиров и даже водитель не попытались оттащить мужчину и помочь девушке.

«Подруга попросила о помощи водителя, он проигнорировал. Она начала кричать на него (нападавшего), обматерила. Люди в маршрутке просили успокоиться Бегимай, но мужчину не остановили. Расплакавшись, в полуобморочном состоянии она вышла из маршрутки сама. Пассажиры кричали на нее», — сказала она.

Русланова сказала, что пострадавшая написала заявление в Первомайское РОВД. Девушке назначили судмедэкспертизу.

«Вместе со скорой приехали в больницу на Тоголок Молдо/Московская, прошли рентген, врач дополнительно назначил томографию, чтоб все посмотреть. Сейчас едем на судмедэкспертизу», — сообщила она.

В пресс-службе УВД Первомайского района изданию Kaktus.media сообщили, что факт был зарегистрирован в ЖУИ и началась доследственная проверка. Нападавшего ищут.



Факты нападения на женщин в общественных транспортах Бишкека регистрировались и ранее. Нарушителям почти всегда удаётся избежать наказания. Особенно если такие случаи не подвергаются огласке в социальных сетях и СМИ.

Читать еще:

«Не уступила место моему другу». В Бишкеке мужчина напал на девушку в автобусе

Бишкек: Мужчина напал на женщину в маршрутке из-за открытого люка

Суд оштрафовал мужчину, домогавшегося женщин и несовершеннолетнюю в маршрутке