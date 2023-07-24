Журналисты Би-Би-Си рассказали о 13 погибших на войне в Украине кыргызстанцах, о которых ранее не было известно.

Журналисты собрали их истории. Среди погибших оказались в основном ранее осужденные за такие преступления как изнасилования, похищения людей, грабежи, незаконный оборот наркотиков и убийства.

Одна из рассказанных Би-би-си историй – о 28-летнем Айбеке (имя изменено), который был осужден в России за разбой и позже завербован в ЧВК Вагнера. Его мать рассказала журналистам, что долгое время о сыне ничего не было известно. Она искала контакты ЧВК, где ей поначалу говорили, что «отсутствие плохих новостей – это хорошая новость».

«Он пробыл в [колонии в] Чебоксарах полгода. Ни разу мне не позвонил. Потом вышел на связь и сказал, что его этапируют в Красноярск. Он сказал: “Мама, я хочу шоколад”. Я сказала ему, что я в Москве, он ответил: “Я в Свердловске”. Ничем не смогла ему помочь, не смогла дать ему шоколад. Я мать-одиночка, [сын] был единственной моей опорой», — рассказала мать погибшего журналистам.

Мать Айбека, ссылаясь на свидетельство о смерти, сказала, что ее сын погиб от взрыва снаряда. Его похоронили в одном из сел Ошской области.

Еще один погибший на войне кыргызстанец – Садырбек Беканов – по данным Минобороны Украины, пошел на войну в рядах «кадыровцев». Украина обвинила его в том, что тот является «участником российско-белорусской агрессии против Украины» и «российским военным преступником». Это первый известный случай возбуждения Украиной уголовного дела о военных преступлениях в отношении гражданина Кыргызстана.

В расследовании журналисты также рассказали о 54-летнем уроженце Кыргызстана Жолдошбеке Мукамбетове, который ушел на войну добровольцем и погиб уже через две недели. Российские власти отказали в выдаче тела и выплате компенсации его супруге-россиянке, так как они не состояли в официальном браке.

Жолдошбек лишь недавно начал общаться со своими родственниками из Кыргызстана – они почти 30 лет считали его пропавшим без вести и даже искали его через поисковую телепрограмму «Жди меня».

Всего, согласно открытым источникам, в войне России против Украины погибло более 30 кыргызстанцев, воевавших на стороне агрессора.

Из установленных новых случаев, по данным авторов расследования, есть те, кто подписали контракт с Минобороны России, те, кто были завербованы в ЧВК Вагнера, а один ушел на фронт с чеченскими подразделениями.

Всего сегодня из открытых источников известно, что как минимум 17 кыргызстанцев, погибших на войне в Украине, ушли на фронт вместе с ЧВК Вагнера. Большинство из них не сказали своим родственникам об уходе на войну.

В кыргызском МИДе заявляют, что через посольство Кыргызстана в России активно призывают соотечественников не участвовать в боевых действиях – в республике за наемничество предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Однако ведомство утверждает, что не владеет информацией о количестве погибших на войне кыргызстанцах.