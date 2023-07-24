Глава торгово-промышленной палаты Темир Сариев заложил капсулу под строительство городка «Шопоков Эко-Сити» в городе Шопоков Чуйской области. Об этом 22 июня сообщили в торгово-промышленной палате.

Сообщается, что реализацией проекта займется строительная компания «Базис-М».

«Расположенный всего в 20 минутах езды от столицы Бишкека, город Шопоков становится привлекательным местом для проживания и инвестиций. В связи с развитием Бишкека в сторону запада, Шопоков обретает статус перспективного города-спутника, который предоставляет уникальные возможности для роста и развития», — говорится в сообщении.

Общая площадь территории составляет 8,5 га, из которых площадь застройки составляет 23%. Планируется озеленить более 77% территории.

Также особое внимание уделяется детям и их будущему развитию, добавили в ведомстве. Для активного проведения их досуга планируется построить образовательные учреждения.

По данным ведомства, строительная компания пообещала выделить несколько квартир на безвозмездной основе мэрии с целью их последующего распределения среди малоимущих семей.

Эко-город Асман

Президент Садыр Жапаров 30 июня принял участие в старте строительства экологически чистого города Асман на побережье Иссык-Куля и заложил капсулу.

17 июля президент сообщил, что 800 строителей из Дубая после завершения строительства Дома правительства в Бишкеке, отправятся строить город Асман.

Как сообщили представители компаний, который займутся строительством города, в Асмане хотят построить одну из самых больших мечетей в мире, музей ислама, крупные университеты и скоростной поезд. Также планируют построить киногородок для съемок фильмов, куда будут приглашать звезд Голливуда и Болливуда.

Пилот проекта «Экологически чистого города Асман» власти презентовали еще в июле 2021 года. Город будет построен на северном берегу Иссык-Куля, недалеко от аэропорта. По словам авторов идеи, город будет рассчитан на 500-700 тысяч человек постоянно проживающего населения, а построить целый эко-город хотят за 7-10 лет. В минэкономики оценили стоимость строительства города в $20 млрд.

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