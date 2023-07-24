Туннель имени Кусеина Кольбаева на перевале Тоо-Ашуу по трассе Бишкек-Ош будут закрывать на десять часов в сутки для асфальтирования дороги. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Минтранса.

Ограничение будет действовать с 26 июля по 6 августа на все виды транспорта. Согласно опубликованному на сайте расписанию, на контрольно-пропускном пункте «Сосновка» будут останавливать водителей:

большегрузных машин — с 03:00 ночи до 16:00;

легковых автомобилей — с 06:00 утра до 16:00.

Также будут останавливать водителей, едущих в сторону Бишкека, начиная со 144 км трассы Бишкек-Ош в Суусамырской долине:

большегрузных машин — с 05:00 до 16:00;

легковых автомобилей — с 06:00 до 16:00.

По данным ведомства, за это время заасфальтируют 2,5 км туннеля.

«Пожалуйста, поймите временное неудобство», — обратились в Минтрансе.

Туннель имени Кусеина Кольбаева – длиной в три километра и расположенный на высоте 3200 метров над уровнем моря – был построен в 1957-1964 годы. По данным Минтранса, туннель имени Кольбаева в последний раз ремонтировали в 2000 году. Водители до этого часто жаловались на дорожное покрытие туннеля, а в начале июня его затопило.

Фото на главной: Заирбек Бактыбаев / RFE/RL.