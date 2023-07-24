Министерство энергетики заключило контракт с ОсОО «Инновация Гефест» на поставку угля на ТЭЦ Бишкека из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Как рассказали в ведомстве, «Инновация Гефест» поставит 550 тысяч тонн угля калорийностью не менее 5500 ккал/кг с Шубаркульского разреза.

Первую партию угля общим весом 3200 тонн марки Д с этого месторождения доставили на Бишкекскую ТЭЦ 24 июля.

«На предстоящий отопительный сезон Бишкекской ТЭЦ потребуется 1,5 млн тонн угля. […] Следующая партия угля, 48 вагонов, будет доставлена по графику в ближайшие дни. Доставка угля осуществляется по графику до марта», — рассказали в Минэнерго.



Кроме того, как сообщили в ведомстве, заключены контракты на закупку 600 тысяч тонн угля с разреза Кара-Кече и 50 тысяч тонн с Таш-Комура. Однако с какими компаниями достигнуто соглашение в ведомстве не пояснили.



Учредителем и главой ОсОО «Инновация Гефест» является Болотбек Абиров. Он также являлся руководителем ОсОО «Рассвет компани» и ОсОО «Прогресс компания», которая в 2010-е на протяжении нескольких лет поставляла уголь на ТЭЦ Бишкека.



В 2016 году вокруг поставок угля возник скандал. Аида Салянова, которая тогда была генпрокурором заявила, что тогдашний президент Алмазбек Атамбаев на протяжении 6 лет лоббировал интересы компаний Абирова, отвергая более выгодных поставщиков. Через три года этот вопрос стал одним из пунктов лишения Атамбаева статуса неприкосновенности.



Подготовка к ОЗП



Ранее в Минэнерго предложили ввести запрет на 8 месяцев на экспорт угля из Кыргызстана. В ведомстве говорят, что это нужно для успешного прохождения грядущего осенне-зимнего периода.

Власти опасаются возможного дефицита отечественного угля из-за ожидаемого периода маловодья и повышения розничной стоимости угля.



Кроме того, Минэнерго предлагает ввести режим ЧС в энергетике с 1 августа до 2026 года из-за дефицита электроэнергии, который, по его словам, с каждым годом будет увеличиваться.



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