Мэрия Бишкека за 331 млн сомов приобрела 77 единиц спецтехники и оборудования для муниципальных предприятий. Об этом «Клоопу» 24 июля сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Спецтехнику передали следующим муниципальным предприятиям: «Бишкекзеленхоз», «Бишкекводхоз», «Бишкексвет», «Бишкекгорлифт», «Бишкекасфалтьтсервис», «Тазалык», а также «Бишкекский санитарный полигон». В церемонии передачи участвовал мэр города Эмилбек Абдыкадыров.

Сообщается, что среди приобретенной техники есть колесный экскаватор, кран-манипулятор, автовышка, мусоровоз, поливомоечная машина инсинератор для утилизации швейных отходов. Но мэрия не сообщила откуда закупили спецтехнику.

«Всего в столицу привезли 76 единиц спецтехники, из них 61 – техника, 16 – оборудование. Кроме того, муниципальное предприятие «Бишкекводхоз» ожидает еще одну спецтехнику», — сообщили в мэрии.

В последние годы власти все больше приобретают военную и спецтехнику. До этого, 17 июля Министерству транспорта и коммуникаций передали 265 единиц новой спецтехники.

Тогда президент Садыр Жапаров отметил, что это направление является приоритетным в Национальной программе развития страны до 2026 года. К указанному году планируют закупить 700 спецмашин.

Авторка: Айдана Айбек кызы.