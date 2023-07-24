Президент Садыр Жапаров подписал поправки в закон «О прокуратуре», предусматривающие сокращение пособий для семей погибших сотрудников прокуратуры. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно поправкам, в случае гибели прокурора и следователя при исполнении служебных обязанностей органы госстрахования обязаны выплатить компенсацию семье погибшего в размере 20 среднемесячных зарплат по последней должности. Также семье будет предоставлено право на получение комфортного жилья на условиях и основаниях, которые были в момент гибели сотрудника.

В случае получения увечий или инвалидности прокурором и следователем при исполнении служебных обязанностей, исключающих дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью, выплачивается единовременная страховая сумма в следующих размерах:

людям с инвалидностью I группы – десять среднемесячных заработных плат по последней должности;

людям с инвалидностью II группы – восемь среднемесячных заработных плат по последней должности;

людям с инвалидностью III группы – пять среднемесячных заработных плат по последней должности.

Согласно прежнему законодательству, семьям погибших прокуроров выплачивалось пособие в размере среднемесячных зарплат за 20 лет — это примерно 21 млн сомов.

Эта сумма вызвала широкое обсуждение в обществе и удивила некоторых депутатов Жогорку Кенеша. Парламентарии отмечали, что прокуратура и судебные органы написали закон «чересчур для себя» и «по этому закону хочется умереть прокурором». После этого инициировали законопроект о снижении размера пособий в случае гибели сотрудников прокуратуры при исполнении обязанностей.