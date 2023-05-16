Семье погибшего прокурора Чаткальского района единоразово выплатят 21,7 млн сомов. Такая сумма страховой выплаты возмутила некоторых депутатов Жогорку Кенеша. По их словам, в госбюджете и так не хватает средств. Тем не менее, выплата была одобрена.

Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по экономике и фискальной политике 15 мая.

Замгенпрокурора Умуткан Конкубаева пояснила, что если прокурор погиб при выполнении должностных обязанностей, его семье выплачивается единовременная выплата в размере средней зарплаты погибшего за 20 лет. Конкубаева пояснила, что такая сумма предусмотрела законом «О прокуратуре».

Такой сумме удивилась депутатка Камила Талиева. По ее словам, государство не может найти средств на постройку школы, но «закон есть закон».

Высказалась о компенсации и депутатка Надира Нарматова. Она заявила, что прокуратура и судебные органы написали закон «чересчур для себя».

«По этому закону хочется умереть прокурором. Будем желать жизни прокурорам. Есть и неправильная сторона. Даже при выходе на пенсию [они] миллионы получают. Я знаю факты, когда детям не выплачивали компенсации, просили простить, потому что в бюджете нет денег. А теперь за одного прокурора платить 21 млн сомов. Это же бюджет страны. Надо менять закон», — сказала Нарматова.

Кроме этого она возмутилась единоразово выплате годовой зарплаты, когда прокуроры выходят на пенсию. Нарматова предложила изменить закон, так как это «несправедливо по отношению к учителям».

«Надо менять все, чтобы не было несправедливости. У учителя выходят по 2-3 тысячи сомов на пенсию, а тут миллионы сомов уходят просто как поощрение. Это вообще отсутствие равноправия», — заявила она.

В итоге депутаты все же одобрили единовременную выплату семье погибшего прокурора.