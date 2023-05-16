Судебное разбирательство по уголовному делу блогера Ырыса Жекшеналиева возобновлено. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в пресс-службе Первомайского райсуда.

Заседание по делу 19-летнего блогера прошло 15 мая в Первомайском райсуде Бишкека.

Адвокат Нурбек Сыдыков рассказал, что судья, вернувшись из совещательной комнаты, сообщил о возобновлении судебного разбирательства. Судья мотивировал это тем, что необходимо перепроверить экспертизы, однако о каких экспертизах идёт речь — не уточнил.

«Сегодня по идее должен был завершиться судебный процесс по обвинению Ырыса Жекшеналиева. Все стороны выступили в прениях. Ырыс Жекшеналиев выступил с последним словом. Судья не оглашая приговор возобновил производство дела, указав на то, что имеются вопросы по экспертизе. Поэтому возможны повторные назначения экспертиз по этому делу», — отметила сторона защиты.

Следующее заседание суда назначено на 24 мая.

20-летнего блогера Ырыса Жекшеналиева задержали 14 августа 2022 года из-за публикации в паблике «Полит Узник» архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook. В том обращении Сегизбаев заявлял, что нужно отказаться от разработки месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области и сохранить его для потомков.

В отношении Жекшеналиева завели уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»). Гособвинение запросило для него шесть лет лишения свободы по этому делу.

Депутаты Жогорку Кенеша и правозащитники не раз призывали суд освободить блогера, а МВД — полностью прекратить уголовное дело в его отношении.