В Первомайском райсуде Бишкека 11 апреля прошло очередное заседание по делу блогера Ырыса Жекшеналиева.По словам его адвоката Нурбека Сыдыкова, на заседании завершились прения сторон.

«Мы предъявили суду то, что сторона обвинения грубо нарушила законодательство. […] Теперь 19 апреля Ырысу Жекшеналиева дадут последнее слово. Сторона защиты ожидает, что его оправдают», — сказал он.

20-летнего блогера Ырыса Жекшеналиева задержали 14 августа 2022 года из-за публикации в паблике «Полит Узник» архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook. В том обращении Сегизбаев заявлял, что нужно отказаться от разработки месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области и сохранить его для потомков.

В отношении Жекшеналиева завели уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»). Гособвинение запросило для него шесть лет лишения свободы по этому делу.

Депутаты Жогорку Кенеша и правозащитники не раз призывали суд освободить блогера, а МВД — полностью прекратить уголовное дело в его отношении.