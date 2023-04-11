В частных медицинских центрах, оказывающих бюджетный программный гемодиализ, началось тестирование нового программного обеспечения. Об этом 10 апреля сообщили в Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС).

По данным ФОМС, новое ПО было создано для улучшения качества предоставляемых медуслуг пациентам с хронической почечной недостаточностью пятой стадии.

«Гемодиализ — сложная и важная медицинская процедура, которая требует точного контроля и мониторинга проводимых манипуляций. Благодаря базе данных, будет возможность отслеживать данные о каждом сеансе гемодиализа, включая количество пациентов и качественные параметры, связанные с процедурой», — говорится в сообщении.

Программа будет внедрена в частных медцентрах по республике, заключивших договоры с ФОМС на предоставление бюджетного гемодиализа.

В 2023 году договор с ФОМС заключили 36 организаций, из них 33 частных медицинских центра и 3 госбольницы — в Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской областях.

В Кыргызстане более 2 тысяч пациентов с хронической почечной недостаточностью пятой стадии получают гемодиализ бесплатно, на которые государство выделяет более 2 млрд сомов ежегодно из республиканского бюджета.

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Автор: Бакай Алмаз