В Первомайском районном суде Бишкека 3 апреля прошло заседание по делу активиста и блогера Ырыса Жекшеналиева. Адвокат активиста Кантемир Турдалиев сообщил, что гособвинение просит лишить Жекшеналиева свободы на шесть лет.

По словам Турдалиева, в деле блогера нет состава преступления и он не призывал захватить власть или устраивать массовые беспорядки.

«Нет ни одного доказательства. В связи с отсутствием состава преступления нужно отказаться от предъявленных обвинений», — заявил адвокат.

Согласно последнему постановлению суда, Жекшеналиев будет находиться под домашним арестом до 25 мая 2023 года.

Ырыса Жекшеналиева задержали 14 августа 2022 года из-за публикации в паблике «Полит Узник» архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook. В том обращении Сегизбаев заявлял, что нужно сохранить месторождение Жетим-Тоо в Нарынской области для потомков.

В отношении Жекшеналиева завели уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»).

Депутаты Жогорку Кенеша и правозащитники не раз призывали суд освободить блогера, а МВД – полностью прекратить уголовное дело в его отношении.