Дисклеймер: Во избежание конфликта интересов сообщаем вам, что героиня материала Александра Ли сотрудничает с «Клоопом».

УВД Октябрьского района Бишкека завело уголовное дело после угроз журналистке Александре Ли со стороны ее соседа бывшего подполковника милиции. Ранее Ли рассказала, что сосед оскорблял ее по национальному признаку.

По данным милиции, по заявлению Ли правоохранители начали доследственную проверку и назначили судебно-лингвистическую экспертизу. По результатам экспертизы УВД Октябрьского района возбудило уголовное дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)».

Журналистка рассказала «Клоопу», что милиция завела уголовное дело по факту оскорблений и угроз, которые ей озвучил сосед 23 февраля 2023 года.По словам Ли, одними угрозами со стороны соседа дело не ограничилось. 30 марта он и его жена применили силу по отношению к журналистке и ее партнеру. Ли рассказала, что ей расцарапали лицо и руку, а также забрали два телефона. Она добавила, что по этому факту также оставила заявление в милиции.

«Мы проходили 31 марта медэкспертизу. Супруга соседа отобрала два моих телефона, на один из которых я снимала видео происходящего, расцарапав мне лицо и руки. Телефоны они сдали в милицию через несколько часов, предварительно отформатировав», — рассказала Ли «Клоопу».

По этому инциденту ее соседи также написали заявление в милицию, обвинив в нападении Александру Ли.

Ли также сообщила, что ранее этот же сосед оскорблял ее, плевался в нее и угрожал поджечь ее машину. Она утверждает, что милиция тогда «быстро замяла» дело.

Сам сосед заявил журналистам «Клоопа» в присутствии милиционера, что не забирал телефон у Александры Ли. Он заявил, что весь конфликт начался из-за того, что якобы Александра Ли поцарапала его машину и не хочет платить за ущерб. Никаких доказательств того, что именно Ли повредила машину, он не предоставил.