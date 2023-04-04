Александр Крестинин, возглавлявший сборную Кыргызстана по футболу 9 лет, ушел с поста главного тренера. Об этом 3 апреля объявили в Кыргызском футбольном союзе (КФС).
Как отмечается в сообщении, Крестинин покидает пост по обоюдному с КФС решению. Другие подробности не разглашаются. Сам Александр Крестинин еще не комментировал свой уход.
Официально имя нового главного тренера сборной Кыргызстана еще не озвучивалось. Однако ряд СМИ, в том числе авторитетное российское спортивное издание Sports.ru, пишет, что вероятнее всего на этот пост назначат 54-летнего Андрея Канчельскиса, игравшего в 1990-е годы за английский «Манчестер Юнайтед».
44-летний Александр Крестинин возглавлял национальную сборную Кыргызстана с 2014 года. Самым успешным годом под его руководством стал 2019-й, когда сборная страны дошла до 1/8 финала Кубка Азии — самого престижного турнира среди азиатских сборных.
В 2022 году сборная под руководством Крестинина во второй раз в истории смогла получить путевку на Кубок Азии. Турнир пройдет в июне этого года.