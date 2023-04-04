Александр Крестинин, возглавлявший сборную Кыргызстана по футболу 9 лет, ушел с поста главного тренера. Об этом 3 апреля объявили в Кыргызском футбольном союзе (КФС).



Как отмечается в сообщении, Крестинин покидает пост по обоюдному с КФС решению. Другие подробности не разглашаются. Сам Александр Крестинин еще не комментировал свой уход.

Официально имя нового главного тренера сборной Кыргызстана еще не озвучивалось. Однако ряд СМИ, в том числе авторитетное российское спортивное издание Sports.ru, пишет, что вероятнее всего на этот пост назначат 54-летнего Андрея Канчельскиса, игравшего в 1990-е годы за английский «Манчестер Юнайтед».