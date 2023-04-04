Комитет Жогорку Кенеша по бюджету и финансам 3 апреля одобрил распоряжение Кабинета министров о выделении 1 млрд сомов на постройку жилых домов на месте бывшей колонии №47. Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале.

По его словам, эти деньги получит Государственная ипотечная компания, через которую идет продажа жилья.

Кроме этого, по информации Бекешева, парламентский Комитет также одобрил выдачу 200 млн сомов Министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики для погашения долга перед Республиканским производственным объединением радиорелейных магистралей телевидения и радиовещания (РПО РМТР).

Долг в размере 200 млн сомов объединением был за цифровое вещание телеканалов, входящих в социальный пакет.

«Замминистр культуры на мой вопрос о ТВ “Пирамида” и “5 канале” ответил, что возможно эти каналы будут ликвидированы», — добавил Бекешев.

Жилой комплекс на месте колонии

О строительстве жилого комплекса на месте бывшей колонии №47 в Бишкеке власти говорили еще в январе. Тогда пресс-секретарь президента говорил, что на том месте возведут микрорайон на 10 тысяч квартир.

Он сообщал, что власти стараются сделать жилье доступным и будут выделять деньги из бюджета на строительство жилья во всех регионах. Одним из таких участков по его словам, будет территория бывшей ИК №47. Квартиры будут выдавать через Государственную ипотечную компанию.

В апреле президент Садыр Жапаров сообщал, что новый микрорайон на месте бывшей колонии построят за полтора года.