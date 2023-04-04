В Минздраве сообщили, что Наццентр онкологии и гематологии получил два современных аппарата для лечения женских гинекологических заболеваний методом лучевой терапии.

Оборудование для отделения брахитерапии стоит 1 млн 400 тысяч евро. В ведомстве «Клоопу» сообщили, что средства на оборудование выделил «Кумтор» в виде гранта.

В министерстве добавили, что новые аппараты помогут увеличить объем оказания лучевой терапии пациентам не только с гинекологическими заболеваниями, но и другими.

Для этого специалисты — врачи, инженеры, физики пройдут специальное обучение.

Ежегодно в отделении брахитерапии центра онкологии проходят лечение 300 женщин с гинекологическими заболеваниями. Ранее «Азаттык» сообщал, что оборудование было повреждено и не работало с ноября 2020 года, а пациенты были вынуждены ехать в соседние страны, чтобы получить лучевую терапию.

Автор: Бурулсун Жумалиева