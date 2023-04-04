Президент Садыр Жапаров заявил, что власти не допустят «грязных выборов», которые, по его мнению, ранее привели к трем революциям в стране. Об этом он сказал в интервью информагентству «Кабар», комментируя досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому избирательному округу №26 — они пройдут 28 мая.

Жапаров отметил, что не будет принимать никого из кандидатов. Однако президент рассказал, что после того, как ЦИК зарегистрирует всех кандидатов, то он намерен провести с ними встречу.

«Да, раньше так было. Никто не участвовал в выборах без благословения президента. Отныне власти не будут вмешиваться ни в какие выборы. Я не позволю протаскивать какого-либо кандидата. Мы будем просто арбитрами», — сказал он.

Президент сказал, что до этого не вмешивался в парламентские выборы и не станет сейчас вмешиваться в выборы по одному округу.

Жапаров заключил, что отныне никто не будет вмешиваться в выборы, а политикам пора понять, что «пришло новое время».

Досрочные выборы по Ленинскому округу пришлось назначить, так как Жаныбек Абиров, который был депутатом от этого округа, 27 марта добровольно сдал свой мандат. В тот же день ЦИК приняла его заявление.

Абиров решил сдать депутатский мандат из-за драки с его участием. Он это сделал не дожидаясь итогов комиссии Жогорку Кенеша, которая должна была решить привлекать его к ответственности за участие в драке или нет. Абиров написал, что принял решение сдать мандат после того, как проанализировал инцидент.