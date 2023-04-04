Азиатский банк развития (АБР) 4 апреля предоставил экономический прогноз по Центральной Азии. По словам главы постоянного представительства АБР в Кыргызстане Канокпан Лао-Арайя, банк прогнозирует замедление роста экономики Кыргызстана до 4,5% по итогам 2023 года.

Лао-Арайя сообщила, что по прогнозу в 2024 году рост ВВП будет на уровне 4%. Она подчеркнула, что повлиять на экономический рост могут денежные переводы, колебания обменного курса, торговые и финансовые связи.

«Хотя в 2022 году в Кыргызстане наблюдался ускоренный рост в 7% после восстановления производства золота и сильного внутреннего спроса, сейчас на большую часть обзора влияет повышенная неопределенность. Ожидается, что рост и инфляция будут умеренными в течение прогнозного периода при уменьшении внешнего притока средств и менее благоприятных условиях у торговых партнеров», — сказала Лао-Арайя.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщал, что по итогам 2022 года ВВП Кыргызстана сложился на уровне более 919 млрд сомов. Тогда в ЕБРР сообщали, что 4% от этой суммы составляют 36 млрд сомов — средства заработанные на реэкспорте с Россией.

При этом тогда же в ЕБРР прогнозировали, что рост экономики в странах Центральной Азии продолжится и в ближайшие два года. В 2023 и 2024 годах аналитики ожидают увеличение объёма ВВП в странах региона в среднем на 4,9% – 5,4%. Тогда ЕБРР прогнозировал рост ВВП в Кыргызстане в 2023 году до 7%.