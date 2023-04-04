МВД сообщило о задержании трех парней, подозреваемых в избиение наркодилеров. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео с избиением наркодилеров распространилось в соцсетях 26 марта. После этого милиция начала уголовное дело.

По данным милиции, закладчиков наркотиков увозили в безлюдные места, избивали и заставляли просить прощения у интернет-магазина «Принцесса дури» за украденный наркотовар. Происходящее подозреваемые снимали на видео и затем отправляли кураторам.

Во время следствия 3 апреля в Бишкеке милиция задержала троих подозреваемых, причастных к избиениям. Ими оказались парни 2000, 2001 и 2004 года рождений. По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Создание организованной группы или участие в ней».