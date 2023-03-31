Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) возбудило уголовное дело по признакам особо тяжкого преступления по факту видео с избиением наркодилеров. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее в сети опубликовали несколько видео, на которых неизвестные спрашивают у предполагаемых наркодилеров «сколько те украли», заставляют «просить прощения» и затем жестоко избивают.

В СБНОН отметили, что по факту видео проводят все оперативно-следственные мероприятия.

В милиции обратились к гражданам с просьбой не переходить по сомнительным ссылкам, предлагающим легкий заработок и в поисках работы не становится вовлеченным в незаконный оборот наркотиков.

Тех, кто стал жертвой наркопреступности в СБНОН просят обращаться по адресу: Бишкек, ул. Токтогула, 80 (тел: 660616, 660244). Анонимность гарантируется.

Кроме того, согласно законодательству, лицо добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков освобождается от уголовной ответственности.