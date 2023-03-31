Активист и блогер Болот Ибрагимов стал советником президента Садыра Жапарова. Об этом «Клоопу» сообщили в администрации главы страны.

Ибрагимов будет работать на общественных началах, то есть не будет получать зарплату. Также сообщается, что активист будет консультировать президента по вопросам борьбы с коррупцией.

Активист и блогер Болот Ибрагимов стал известен общественности своими видео о нарушениях закона со стороны сотрудников ГУОБДД. В октябре 2021 года Ибрагимов баллотировался в Жогорку Кенеш от партии «Эл Умуту».

Тогда в соцсетях распространилась информация, что «Эл Умуту» якобы принадлежит жене президента — Айгуль Жапаровой. Однако в администрации президента эти слухи сразу опровергли.

Кроме выборов в Жогорку Кенеш, Ибрагимов участвовал в выборах в Бишкекский городской кенеш от партии «Наш народ».