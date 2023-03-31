Омбудсмен Атыр Абрахматова призвала власти обратить внимание на проблемы памирских кыргызов. Основные из них это отсутствие доступа к питьевой воде и проблемы с документами.

Она также отметила, что размещение памирцев в одном месте не дает им возможности привыкнуть к местному населению.

«Они живут в своей ограниченной группе и продолжают сохранять свои социальные навыки, что затрудняет адаптацию к новой и незнакомой среде» — сказала она.

В этом правозащитница убедилась посетив с сотрудниками Института Омбудсмена село Талды-Суу Алайского района Ошской области. Именно туда переселились памирские кыргызы.

По данным Института Омбудсмена, в селе проживают 16 памирских семей – 87 человек. Только у 45 из них есть кыргызские паспорта – остальные живут с афганскими документами.

Сотрудник гражданско-политического отдела Института Омбудсмена Акжол Абдукеримов заявил, что памирские кыргызы «сталкиваются с ограничениями из-за отсутствия паспортов».

«Дети, рожденные в Афганистане и не достигшие возраста получения паспорта, проживают с афганскими документами. При необходимости лечения в медучреждениях, врачи от них требуют свидетельства о рождении кыргызского образца. Чтобы не возникло проблем, они заранее должны получить предварительное уведомление от айыльного округа», — сказал он.

Абдукеримов также сообщил, что у памирских кыргызов возникли проблемы с деньгами. Пособия, которые они получают за детей не хватает на жизнь, а у отдельных семей эти выплаты [пособия] – единственный доход.

«Для сельскохозяйственных работ выделили землю, но ими не пользуются из-за отсутствия поливной воды. В сезон добычи угля с местных карьеров они работают на разных работах», — сообщили в ведомстве.

Также из-за нехватки воды памирским кыргызам приходится привозить воду из других местностей.

О проблемах переселенцев сотрудникам Института Омбудсмена рассказал глава Талды-Сууйского айыльного округа Турусбек Таев. Он отметил, что вначале всем семьям выдавались по 10 голов мелкорогатого скота, по одной корове и лошади. Некоторые успели увеличить поголовье.

«Каждому поселившемуся, каждый год оказываем помощь в виде продуктов, одежды, угля и другой гумпомощи. Но в последние годы гумпомощи стало меньше, но мы продолжаем обеспечивать их углем», — сказал он.

Таев добавил, что в школах для памирских женщин и мужчин организовали специальные курсы. А дети из Памира получают образование вместе с остальными учениками.

«Им оказывают медпомощь, они пользуются услугами скорой помощи тоже. С местными жителями вопросов не возникало, конфликтов тоже не было», — сказал глава села.