В Кыргызстане постепенно ограничивают свободу выражения мнений. Об этом говорится в ежегодном отчете международной правозащитной организации Amnesty International о состоянии прав человека во всем мире, в том числе и в Кыргызстане.

В докладе Amnesty International отмечается, что в течение 2022 года в стране «происходило постепенное ограничение свободы выражения мнений, особенно для медиаработников и правозащитников».

«Журналисты и активисты, критиковавшие власти, сталкивались с нападками в соцсетях и безосновательными судебными преследованиями. Разные законы применялись, чтобы ограничивать свободу выражения мнений и не допускать критики публичных деятелей со стороны журналистов и медиа», — говорят правозащитники.

В качестве примеров они приводят насильное выдворение из страны Болота Темирова, задержание и возбуждение уголовного дела в отношении директора телеканала Next TV Таалайбека Дуйшенбиева и блогера Ырыса Жекшеналиева за публикации в соцсетях.

Также в организации обратили внимание на разрабатываемые поправки в Закон о СМИ. В него хотят добавить норму, по которой веб-сайты должны регистрироваться наряду с традиционными СМИ, а также усложнили процедуру регистрации и перерегистрации СМИ.

Юристы раскритиковали документ, так как посчитали, что с его помощью хотят «ликвидировать неугодные действующей власти веб-сайты» и вмешиваться в работу СМИ. Сейчас его перерабатывают, но вошедшие в группу разработчиков юристы говорят, что их предложения не учли.

Напомнили в Amnesty International и о законе о фейках («О защите от недостоверной (ложной) информации»), который власти применяют для ограничения деятельности СМИ. Так, на основе этого закона были заблокированы сайты изданий ResPublica и Радио «Азаттык». Последнему даже угрожает закрытием из-за того, что издание не удалило видеоматериал, который стал поводом для блокировки сайта. В январе 2023 года Минкульт обратился в суд с иском о прекращении деятельности учреждения «Азаттык Медиа» как СМИ.

Также в докладе Amnesty International говорится о том, что в 2022 году в Кыргызстане налагались серьезные ограничения на проведение мирных митингов. Кроме того, гендерное насилие в Кыргызстане все также носило системный характер, а виновники редко подвергались судебному преследованию. Также условия содержания под стражей не отвечали минимальным стандартам в области прав человека, что в ряде случаев привело к гибели людей.

Ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch в своем отчете за 2022 год писала, что в Кыргызстане «власти взяли курс на подавление критических голосов», упоминая давление на СМИ, НКО и гражданский сектор, а также задержания активистов.

В конце января семь международных организаций, занимающиеся вопросами свободы прессы и прав человека, обратились к Садыру Жапарову и выразили «тревогу по поводу эскалации репрессий против журналистов и подавления свободы прессы» в Кыргызстане.

Власти же заявляют, что давления на свободу слова в Кыргызстане нет и в стране есть все условия для независимых медиа.

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