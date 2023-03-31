Двое мужчин умышленно подожгли здание городского управления образования Оша, милиция начала следствие. Об этом 30 марта «Клоопу» сообщили в ГУВД Оша.

По их данным, 21 марта в 05:30 утра сгорели один кабинет и крыша здания.

Предполагалось, что причиной возгорания стала электропроводка, но следствие выяснило, что здание подожгли двое неизвестных мужчин. Их зафиксировала камера видеонаблюдения соседнего здания.

Милиции возбудила уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества» и допросила свидетелей.

До этого информация о поджоге распространилась в социальных сетях, тогда пользователи связали случай с проверкой прокуратуры. Но надзорные органы отрицают такие версии.

Автор: Бакай Алмаз