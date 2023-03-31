Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление о создании госпредприятия «Кыргызфармация» при Министерстве здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Создать новое предприятие решили для осуществления нового подхода к обеспечению гослечебных учреждений и населения Кыргызстана лекарствами и медицинскими изделиями по доступной цене.

Министерству финансов Кабмин поручил выделить в 2023 году бюджетный кредит предприятию «Кыргызфармация» в размере 500 млн сомов. Фонд оплаты труда установлен в пределах 30 млн сомов на 2023 год.

Ранее в декабре 2022 года о планах создать предприятие «Кыргызфармация» говорила министр здравоохранения Гулнара Баатырова. В эфире радио «Парламент» она сообщила, что после создания «Кыргызфармация» лекарства можно будет покупать прямо у компаний.

Баатырова добавила, что каждое купленное лекарство будет отслеживаться по электронной базе.