Депутат Акбокон Таштанбеков на заседании профильного Комитета парламента раскритиковал замминистра сельского хозяйства Мурата Раматова, поставил ему двойку и сказал «приходить с родителями».

Такую оценку чиновнику Таштанбеков поставил, потому что тот не ответил на его вопрос. Вместо него говорил другой сотрудник Минсельхоза — парламентарий ему тоже вручил дневник, но сказал, что поставил туда тройку.

«Я принес дневник, я поставил [в нем] тройку. Пусть в этом дневнике глава Кабмина и президент ставят только пятерки», — сказал Таштанбеков.