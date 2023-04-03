Неизвестные оставили двух львят в зоопарке Каракола в Иссык-Кульской области. Об этом 2 апреля сообщили в общественном фонде «Бугу-Эне».
По их данным 30 марта в 5:30 утра неизвестные привязали двух львят к калитке зоопарка. Работники зоопарка назвали их Томас и Аля.
«Видимо когда-то их привезли или подарили кому-то маленькими несмышленышами, но не справились. Львиные дети с кучей проблем неправильного содержания и кормления. И видимо без доступа солнечного света», — говорится в сообщении.
В Фонде заметили, что Але не хватает кальция. Она передвигается ползком и то с трудом. Любое неосторожное движение и перелом обеспечен, считают специалисты. Несмотря на то, что Томас сильнее Али, он тоже с трудом поднимается на задние лапы.
Глава фонда «Бугу-Эне» Салтанат Сеитова рассказала «Клоопу», что в настоящее время львят привезли в реабилитационный центр в Бишкеке.
«Много проблем с их здоровьем. Поэтому им не сразу станет лучше. Сейчас неизвестно на чьем попечении останутся животные. Пока их будут содержать на деньги, поступающие от людей», — сказала Сеитова.
Как помочь животным:
можно оставить помощь в магазине «Доберман» и ветклинике «Томас»;
переводом на карту Optima Bank 4169 6151 8789 2652;
переводом на карту банка «Кыргызстан» 4177 4901 5849 5939;
переводом на электронный кошелек M-Bank банка «Кыргызстан» +996 553 63 42 38;
переводом на электронный кошелек ЭЛСОМ KIСB Bank +996 553 63 42 38.
расчётный счёт в Optima Bank 1091820239920161 (multicurrency)
BIC/БИК: 109018⠀
SWIFT: ENEJKG22
Получатель: Общественный Фонд «Бугу эне»
расчётный счёт в Demir Kyrgyz International Bank
1180000087152686-KGS
1180000087152787-USD
1180000087152888-EUR
BIC/БИК-118005
(Head Saltanat Seitova)
Автор: Рустам Турсунбеков
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