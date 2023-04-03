Неизвестные оставили двух львят в зоопарке Каракола в Иссык-Кульской области. Об этом 2 апреля сообщили в общественном фонде «Бугу-Эне».

По их данным 30 марта в 5:30 утра неизвестные привязали двух львят к калитке зоопарка. Работники зоопарка назвали их Томас и Аля.

«Видимо когда-то их привезли или подарили кому-то маленькими несмышленышами, но не справились. Львиные дети с кучей проблем неправильного содержания и кормления. И видимо без доступа солнечного света», — говорится в сообщении.

В Фонде заметили, что Але не хватает кальция. Она передвигается ползком и то с трудом. Любое неосторожное движение и перелом обеспечен, считают специалисты. Несмотря на то, что Томас сильнее Али, он тоже с трудом поднимается на задние лапы.

Глава фонда «Бугу-Эне» Салтанат Сеитова рассказала «Клоопу», что в настоящее время львят привезли в реабилитационный центр в Бишкеке.

«Много проблем с их здоровьем. Поэтому им не сразу станет лучше. Сейчас неизвестно на чьем попечении останутся животные. Пока их будут содержать на деньги, поступающие от людей», — сказала Сеитова.

Как помочь животным:

можно оставить помощь в магазине «Доберман» и ветклинике «Томас»;

переводом на карту Optima Bank 4169 6151 8789 2652;

переводом на карту банка «Кыргызстан» 4177 4901 5849 5939;

переводом на электронный кошелек M-Bank банка «Кыргызстан» +996 553 63 42 38;

переводом на электронный кошелек ЭЛСОМ KIСB Bank +996 553 63 42 38.

расчётный счёт в Optima Bank 1091820239920161 (multicurrency)

BIC/БИК: 109018⠀

SWIFT: ENEJKG22

Получатель: Общественный Фонд «Бугу эне»

расчётный счёт в Demir Kyrgyz International Bank

1180000087152686-KGS

1180000087152787-USD

1180000087152888-EUR

BIC/БИК-118005

(Head Saltanat Seitova)

Автор: Рустам Турсунбеков

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